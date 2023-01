Aldo il benzinaio va in pensione, chiude il distributore. Non il ritrovo degli atalantini

Agip ovvero Atalantini’s Group Inside Petroleum (gruppo di atalantini in mezzo al petrolio). Con una buona dose di fantasia, supportata da un inglese maccheronico, il vecchio nome del cane a sei zampe che domina l’ultimo distributore di benzina nel centro di Osio Sotto - alle spalle della parrocchiale - potrebbe rappresentare il senso di quel luogo. Perché da «Aldo il benzinaio», per decenni, si sono riuniti gli atalantini più accaniti del paese. La panchina, posta all’esterno del piccolo ufficio, ha ospitato discussioni e dibattiti sulle gesta della Dea. Non solo, da qui si commentavano eventi politici, si ammiravano donne e donne, e si scambiavano chiacchiere leggere. Dopo 35 anni di servizio Aldo Arioli - ultimo gestore del distributore - è andato in pensione. Venerdì 30 dicembre ha allestito una lunga tavolata sotto quella tettoia dove gli osiensi per anni si sono messi in fila per far benzina: amici, conoscenti e clienti hanno brindato al suo traguardo lavorativo.