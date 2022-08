Allarme nutrie a Caravaggio: i tunnel minacciano l’edicola di San Bartolomeo

L’edicola campestre di San Bartolomeo di Caravaggio è in pericolo a causa delle nutrie. Il piccolo edificio religioso, costruito originariamente nel 17° secolo sul campo dove sono stati seppelliti numerosi caravaggini morti per l’epidemia di peste che nel 1600 ha flagellato l’Europa, si trova fra i campi della cosiddetta contrada di via Valle . Purtroppo è stato eretto vicino a un canale irriguo, habitat ideale delle nutrie: i roditori infatti hanno scavato una serie di tunnel sotto l’oratorio, minandone così la stabilità, tanto che è stato necessario puntellarne la struttura.