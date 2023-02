Andrea Agnelli, campione di moto e di cuore: i suoi trofei al «1° torneo Bocce per tutti»

Dopo avere tagliato traguardi a bordo di veloci due ruote, dopo avere trionfato nel mondo delle bocce, giovedì 9 febbraio sui campi del bocciodromo di Caravaggio, Andrea Agnelli metterà a segno la sua vittoria più importante. «Ho deciso di donare i trofei vinti in anni di gare in moto – ha spiegato Agnelli, di Selvino –, mettendoli in palio in una gara speciale, riservata a ragazzi diversamente abili. Un progetto che sognavo da tempo di realizzare e che nella società di Caravaggio, e in particolare in Samuele Minetti, ha trovato il terreno giusto».