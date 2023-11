Antegnate, maxi furto alla Cam: rubati capi firmati per centinaia di migliaia di euro

Assalto notturno alla Cam di Antegnate, azienda specializzata nella produzione di capi d’abbigliamento per l’alta moda. Secondo le ricostruzioni, una banda di malviventi composta da una decina di persone è entrata in azione verso le 4 del mattino. I ladri hanno bloccato le vie d’accesso attorno allo stabilimento di via Vecchia Postale con auto e furgoni rubati e hanno sparso chiodi sulle strade, poi con un furgone hanno abbattuto il cancello e il portellone del capannone.