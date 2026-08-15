Assunta, l’omaggio di Romano: fiori a 30 metri con l’autoscala dei vigili del fuoco
CELEBRAZIONI SPECIALI. Sabato 15 agosto l’appuntamento della tradizione nella cittadina della Bassa bergamasca. Dopo la Messa solenne, una delle donne in servizio come vigili del fuoco nel distaccamento di Romano è salita fin sulla sommità della facciata della chiesa prepositurale.Lettura 1 min.
Romano di Lombardia
E’ stata Laura, una delle tre donne in servizio come vigili del fuoco nel distaccamento dei volontari di Romano di Lombardia (le altre sono Silvia e Gabriella), a salire fino sulla sommità della facciata della chiesa prepositurale cittadina per deporre dei fiori come omaggio della città alla Madonna Assunta nel giorno delle celebrazioni di sabato 15 agosto. Un appuntamento entrato nella tradizione del Ferragosto a Romano.
Dopo la Messa, i fiori a trenta metri
L’omaggio floreale si è tenuto subito dopo la Messa solenne, presieduta dal prevosto di Romano, monsignor Paolo Rossi. Presenti un buon numero di fedeli nonostante la giornata di Ferragosto e la grande calura. Alla Madonna Assunta è dedicata la chiesa più grande e importante della città della Bassa bergamasca e una delle due parrocchie dell’Unità pastorale, insieme all’apostolo San Giacomo Maggiore.
L’autoscala per raggiungere la statua
Per salire fino alla statua dell’Assunta, collocata a una trentina di metri di altezza, è stata utilizzata l’autoscala del distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Romano. La vigilessa volontaria Laura, dopo la benedizione e la preghiera sul sagrato, ha preso la corona di fiori offerta dall’amministrazione comunale, rappresentata in piazza dal vicesindaco Andrea Nozza, ed è salita lungo i gradini dell’autoscala fino a raggiungere la statua della Madonna.
Applausi e sirene
Una salita seguita con la testa all’insù da parte dei presenti in piazza e sotto i portici. L’omaggio si è concluso con l’applauso delle persone presenti. E’ con l’ululato delle sirene azionate sui mezzi dei vigili del fuoco volontari allineati sul sagrato e in piazza Roma.
C’è anche una pala dedicata all’Assunta
E nell’abside della chiesa prepositurale è collocata la tela che raffigura l’assunzione di Maria , opera del pittore loverese Giuliano Volpi. È un’ opera che si rifà alla pala dell’Assunta del pittore Moretto conservata nel duomo vecchio di Brescia. La pala a Romano è stata restaurata pochi anni fa con una nuova illuminazione che la evidenzia immediatamente agli occhi del fedele o del visitatore.
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