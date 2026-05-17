Auto in fiamme sulla provinciale 142 a Pontirolo Nuovo: nessun ferito - Foto
VIGILI DEL FUOCO. I pompieri in azione nella giornata di domenica 17 maggio sulla provinciale 142: auto in fiamme ma nessun ferito.Lettura meno di un minuto.
Attimi di paura nel primo pomeriggio di domenica 17 maggio alle porte di Pontirolo Nuovo, dove un’auto ha preso fuoco mentre era in transito lungo la provinciale 142 che collega la Francesca con Treviglio, lambendo appunto l’abitato pontirolese. Attorno alle 15,45 il conducente, un giovane della zona, ha visto del fumo uscire in maniera sempre più copiosa dal cofano della vettura: motivo per cui ha deciso di accostare.
Lui e gli altri occupanti sono quindi scesi e, in pochi attimi, si sono sprigionate delle fiamme che hanno completamente avvolto l’abitacolo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Treviglio, che hanno domato il rogo. Distrutta l’utilitaria. All’origine probabilmente un cortocircuito: nulla a che vedere, dunque, con gli incendi dolosi che gli anni scorsi avevano distrutto sette auto proprio a Pontirolo.
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