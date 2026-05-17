Auto in fiamme sulla provinciale 142 a Pontirolo Nuovo: nessun ferito - Foto

Attimi di paura nel primo pomeriggio di domenica 17 maggio alle porte di Pontirolo Nuovo , dove un’auto ha preso fuoco mentre era in transito l ungo la provinciale 142 che collega la Francesca con Treviglio, lambendo appunto l’abitato pontirolese . Attorno alle 15,45 il conducente, un giovane della zona, ha visto del fumo uscire in maniera sempre più copiosa dal cofano della vettura: motivo per cui ha deciso di accostare.

Lui e gli altri occupanti sono quindi scesi e, in pochi attimi, si sono sprigionate delle fiamme che hanno completamente avvolto l’abitacolo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Treviglio, che hanno domato il rogo. Distrutta l’utilitaria. All’origine probabilmente un cortocircuito: nulla a che vedere, dunque, con gli incendi dolosi che gli anni scorsi avevano distrutto sette auto proprio a Pontirolo.