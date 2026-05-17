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Cronaca / Pianura Domenica 17 Maggio 2026

Auto in fiamme sulla provinciale 142 a Pontirolo Nuovo: nessun ferito - Foto

VIGILI DEL FUOCO. I pompieri in azione nella giornata di domenica 17 maggio sulla provinciale 142: auto in fiamme ma nessun ferito.

Lettura meno di un minuto.
Fabio Conti
Fabio Conti Redattore

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Auto in fiamme sulla provinciale 142 a Pontirolo Nuovo: nessun ferito - Foto
Un’auto ha preso fuoco nel pomeriggio di domenica 17 maggio lungo la strada provinciale 142 a Pontirolo Nuovo

Attimi di paura nel primo pomeriggio di domenica 17 maggio alle porte di Pontirolo Nuovo, dove un’auto ha preso fuoco mentre era in transito lungo la provinciale 142 che collega la Francesca con Treviglio, lambendo appunto l’abitato pontirolese. Attorno alle 15,45 il conducente, un giovane della zona, ha visto del fumo uscire in maniera sempre più copiosa dal cofano della vettura: motivo per cui ha deciso di accostare.

Auto in fiamme sulla provinciale 142 a Pontirolo Nuovo: nessun ferito - Foto
Auto in fiamme sulla provinciale 142 a Pontirolo Nuovo: nessun ferito - Foto
Auto in fiamme sulla provinciale 142 a Pontirolo Nuovo: nessun ferito - Foto

Lui e gli altri occupanti sono quindi scesi e, in pochi attimi, si sono sprigionate delle fiamme che hanno completamente avvolto l’abitacolo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Treviglio, che hanno domato il rogo. Distrutta l’utilitaria. All’origine probabilmente un cortocircuito: nulla a che vedere, dunque, con gli incendi dolosi che gli anni scorsi avevano distrutto sette auto proprio a Pontirolo.

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