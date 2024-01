Auto di traverso, torna la banda: spaccata da oltre 20mila euro a Osio Sotto

Anche in questo caso, attorno alle 23 di domenica, la banda ha di fatto isolato la zona industriale di Osio Sotto, dove ha sede – in via Cristoforo Colombo – la «Cividini», utilizzando la solita tecnica delle auto e dei furgoni rubati e messi di traverso per evitare l’arrivo delle forze dell’ordine e, in questo caso, degli stessi titolari. Il bottino è ben inferiore al circa milione di Antegnate: si parla comunque di oltre ventimila euro in attrezzature da giardinaggio come decespugliatori, soffiatori e motoseghe. I malviventi si sono poi dileguati nei campi e hanno fatto perdere le proprie tracce: il colpo è durato una manciata di minuti, tanto che i titolari, avvisati del colpo dall’antifurto collegato al loro cellulare, si sono precipitati all’azienda ma, al loro arrivo, hanno trovato la strada sbarrata da auto e furgoni con le targhe modificate, tra cui – ironia della sorte – quello con i loghi di un fornitore bresciano della stessa «Cividini»: il furgone gli era stato rubato poco prima. I titolari hanno lamentato di essere già stati derubati ben 19 volte negli ultimi vent’anni.

Sulla spaccata indagano i carabinieri della Compagnia di Treviglio, che hanno acquisito le immagini delle telecamere dell’azienda. Immagini che i titolari hanno visto in diretta sul loro cellulare. In azione cinque persone, incappucciate e apparse ben organizzate. Per introdursi nel capannone dell’aziende di macchinari agricoli la banda ha usato un altro furgone come ariete. Una volta all’interno, hanno cominciato a far man bassa di attrezzature. L’allarme al 112 è stato immediato. I ladri indossavano i guanti di gomma per non lasciare impronte. Che, infatti, non sono state trovate.