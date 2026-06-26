Avvolto dalle fiamme nell’area di servizio, lo salva un camionista

È stato probabilmente il forte calore generato dal sole la causa dell’incendio che giovedì pomeriggio 25 giugno, all’area di servizio Brembo sull’autostrada A4 a Osio Sopra, è divampato dal cassone di un furgone per poi ustionare in modo serio il suo autista.

Le conseguenze sarebbero potute essere molto più gravi se in suoi aiuto non fosse intervenuto un camionista il quale, utilizzando un estintore, ha spento le fiamme che avevano intaccato i vestiti dell’autista del furgone L’uomo, un 54enne residente nel Brianzolo, si sarebbe ustionato soprattutto braccia e petto nel tentativo di spegnere il rogo divampato da alcuni barattoli di vernice che stava trasportando. E le conseguenze sarebbero potute essere molto più gravi se in suoi aiuto non fosse intervenuto un camionista il quale, utilizzando un estintore, ha spento le fiamme che avevano intaccato i vestiti dell’autista del furgone.

Tutto è accaduto intorno alle 16 quando la colonnina del termometro segnava 36 gradi. Secondo alcune testimonianze a quell’ora l’autista del furgone si stava allontanando dall’area di servizio Brembo dove si era fermato per una sosta.

A un certo punto, prima che si reimmettesse in autostrada, alcune persone l’hanno fermato segnalandogli che una colonna di fumo si stava alzando dal cassone del suo mezzo di trasporto.

Accortosi che era proprio così, il 54enne ha parcheggiato in una zona di sosta con pensiline dell’area di servizio Brembo per poi scendere e, per verificare cosa stesse accadendo, aprire le sponde del cassone. A questo punto, un’improvvisa fiammata sarebbe partita dai barattoli da cui stava provenendo il fumo e avrebbe investito l’uomo che ha visto i propri vestiti andare a fuoco.

L’autista, a questo punto, avrebbe iniziato a gridare chiedendo aiuto: «Quando ho sentito le sue urla – racconta un uomo che si trovava con il suo furgone nelle vicinanze – mi sono girato e l’ho visto avvolto dal fuoco. In quel momento ho sinceramente pensato che non ce la facesse perché le fiamme si stavano ingrossando». Alla scena ha assistito anche un camionista che aveva parcheggiato pure lui nelle vicinanze e, senza perdere tempo, ha subito agito. Ha preso infatti un estintore dalla cabina del suo camion ed è corso verso l’uomo che stava andando a fuoco per poi indirizzare su di lui il getto di schiuma ignifuga e spegnere così le fiamme.

L’uomo avrebbe riportato ustioni su tutto il corpo, ma le più gravi sono quelle che interessano braccia e petto.

La chiamata ai soccorsi