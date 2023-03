Bagnatica, operaio cade dal cassone del camion: è gravissimo

Un operaio di 58 anni è stato soccorso per una caduta in una ditta di costruzioni a Bagnatica. L’incidente è avvenuto poco prima delle 7 in un’impresa di via don Bolis nella zona industriale del paese. L ’u omo è stato subito soccorso dai colleghi dell’impresa Colosio che hanno anche chiamato immediatamente il 118: sul posto sono sopraggiunte due ambulanze, l’auto medica e l’Elisoccorso. L’operaio, di Seriate, è stato trasportato in condizioni gravissime agli Spedali Civili di Brescia. Dalle prime informazioni sul posto pare che l’operaio stava scaricando del materiale quando è caduto, con ogni probabilità colto da malore, dal cassone del mezzo riportando anche gravi ferite. Seguono aggiornamenti.