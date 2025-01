Bambin Gesù rotto per un selfie, quattro ragazzi chiedono scusa

Dal momento che le famiglie, convocate dal sindaco Mauro Brambilla, si sono dimostrate collaborative e poiché si è trattato di un incidente e non di vilipendio, il Comune non sporgerà denuncia.

Il 6 gennaio scorso i quattro avevano deciso di farsi una fotografia con il Gesù Bambino. In due sono entrati nella capanna e hanno prelevato la statua. Scattata la foto, mentre erano intenti a riporla, a uno di loro è scivolata dalle mani e nella caduta un braccio si è rotto. Forse spaventati i quattro ragazzi se ne sono andati.