Bambini ustionati a Osio Sopra: dimessi una piccola di 3 anni e i tre adulti

È stata dimessa nella mattinata di martedì 31 maggio una dei bambini ricoverati all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in seguito alle ustioni riportate a causa di una fiammata che ha investito cinque piccoli della scuola d’infanzia San Zeno di Osio Sopra e tre adulti nel giardino dell’asilo mentre venivano fatti arrostire dei marshmallow. Si tratta di una bimba di tre anni che ha lasciato l’ospedale stamattina. Fuori pericolo anche i tre papà che erano stati ricoverati a Zingonia dopo l’inalazione di fumi e con lesioni di lieve entità . Restano invece ancora gravi le condizioni dei due bimbi ricoverati negli ospedali milanesi (Buzzi e Niguarda). Sull’accaduto indagano ora i carabinieri della Compagnia di Treviglio. Sul posto è arrivata anche la pm Silvia Marchina: la Procura ha aperto un fascicolo per lesioni gravissime, al momento contro ignoti, e intanto ha acquisito documentazione in merito all’organizzazione dell’asilo e alla struttura .