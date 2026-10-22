Banchetto negato a Forza Nuova a Dalmine, la Procura: «Illegittimo esigere la dichiarazione di antifascismo»

Il 17 ottobre 2024 Forza Nuova, formazione di estrema destra, si era vista negare dal Comune di Dalmine l’autorizzazione a installare un banchetto in piazza . Carenza di documentazione, il motivo: in particolare, richiamandosi ai valori sanciti dalla Carta costituzionale , l’amministrazione comunale lamentava la mancanza della dichiarazione di antifascismo .

Il segretario nazionale di Fn, Roberto Fiore, tramite l’avvocato Pablo De Luca, aveva presentato un esposto contro il comandante della polizia locale firmatario del diniego, ipotizzando il reato di violenza privata. La posizione del dirigente è stata archiviata. Ma è nella richiesta di archiviazione depositata dalla Procura di Bergamo che Fiore coglie un nuovo segnale di illegittimità della obbligatorietà della dichiarazione di antifascismo, «perché ritenuta lesiva del diritto alla libera manifestazione del pensiero, tutelato dall’articolo 21 della Costituzione», come recita un pronunciamento del 2021 del Tar della Sicilia, successivamente richiamato in una richiesta di archiviazione della Procura di Parma per un fatto analogo.