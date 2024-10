Barbata, cade da una scala a pioli: muore 68enne

L’incidente

Cause e dinamica dell’incidente sono in fase di ricostruzione. L’uomo – Pasquale Dognini – si trovava alla «Società agricola Taverna», al civico 38 di via Po, a poca distanza dalla sua abitazione, e secondo la prima ricostruzione è caduto da una scala a pioli in ferro, battendo violentemente la testa contro la pavimentazione in cemento. Non è escluso che la caduta sia anche ricollegabile a un improvviso malore.

Come raccontato da alcuni vicini, il pensionato era di casa essendo amico dei titolari e quasi ogni giorni faceva un salto per scambiare qualche parola e seguire i lavori. Anche sabato pomeriggio era uscito di casa compiendo l’abituale giro. Stando alla ricostruzione dei carabinieri della stazione di Romano, intervenuti con due pattuglie per i rilievi, si sarebbe diretto verso la trincea di cemento dove solitamente si posiziona il trinciato per alimentare i bovini, ma in questo periodo vuota. Sempre in base ai rilievi dell’Arma, avrebbe utilizzato una scala a pioli in ferro per salire a salutare un operaio dell’azienda che stava predisponendo dei sacchi in plastica sulla sommità di una delle due pareti che formano la trincea.