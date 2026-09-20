Bariano, dà agli agenti l’identità del fratello: scoperto e denunciato

Fermato dalla polizia locale perchè stava guidando in maniera sospetta, con un’andatura irregolare, avrebbe fornito agli agenti le generalità del fratello, regolarmente munito di patente. Gli accertamenti hanno però permesso di risalire alla sua vera identità: l’uomo non aveva mai conseguito la patente, aveva un tasso alcolemico di 0,62 g/l e guidava un veicolo privo di assicurazione. È successo nel pomeriggio del 16 settembre a Bariano, lungo via Romano.

Il controllo

Una pattuglia della Polizia locale, impegnata nel controllo del territorio, ha notato un autocarro furgonato procedere in modo irregolare e ha deciso di fermarlo. Alla richiesta dei documenti, il conducente ha dichiarato di non averli con sé e ha fornito nome, data di nascita e residenza del fratello. I primi controlli nelle banche dati hanno restituito un nominativo esistente e associato a una patente valida. Il nervosismo dell’uomo e altri elementi emersi durante il controllo hanno però spinto gli agenti ad approfondire gli accertamenti. Le ulteriori verifiche hanno consentito di stabilire che il conducente non era la persona indicata. Accompagnato negli uffici del Comando per l’identificazione, è risultato non aver mai conseguito la patente.

Alcol e veicolo senza assicurazione

Durante il controllo gli agenti hanno inoltre rilevato, secondo quanto riferito dalla polizia locale, «alito vinoso, pronuncia disarticolata e comportamento anomalo». L’accertamento alcolemico ha evidenziato un valore di 0,62 g/l. Dalle verifiche è emerso anche che il veicolo era privo della copertura assicurativa obbligatoria.

Le ulteriori verifiche hanno consentito di stabilire che il conducente non era la persona indicata. Accompagnato negli uffici del Comando per l’identificazione, è risultato non aver mai conseguito la patente Al termine degli accertamenti, il conducente è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria per l’ipotesi di falsa dichiarazione sull’identità personale. Sono state inoltre contestate le violazioni al Codice della strada relative alla guida senza patente, al tasso alcolemico rilevato e alla mancanza di assicurazione.