Bene Treviglio e Blu Orobica, i prossimi impegni delle bergamasche del basket

L’aver superato Cantù per un solo canestro nelle ultime battute di gioco non deve far gioire oltre misura. Quando le sfide di basket giungono a quel punto si sa che può vincere l’una o l’altra contendente. L’ha spuntata Treviglio ma superata l’euforia per la vittoria, è bene valutare la prestazione a mente serena. Di positivo c’è che il team di coach Fenilli ha rivaleggiato alla pari contro avversari anch’essi candidati al salto in A1. Da aggiustare (e in fretta) però, la difesa, apparsa non al meglio nelle sfide contro Milano e Cantù. Un contributo fondamentale in questo senso lo darà il rientro dell’ infortunato Cerella, noto per le sue qualità difensive.