Bergamo, dal 3 luglio lavori in via Grumello per l’E-Brt

A partire da mercoledì 3 luglio avranno inizio le attività di cantierizzazione sulla via Grumello Sp ex Ss 525 sul territorio del Comune di Bergamo nel tratto compreso tra l’accesso del negozio «Baby Bazar» e l’accesso del punto vendita «Bep’s» in proseguo al tratto di Lallio già cantierizzato, nell’ambito del cantiere e-Brt Bergamo – Dalmine – Verdellino, il trasporto rapido di massa con autobus elettrici.

Il cantiere si svilupperà in due fasi e per una durata di circa due mesi nel corso dei quali verrà garantito il doppio senso di marcia. Solo per il primo giorno di lavori, martedì 3 luglio, verrà istituito il senso di marcia alternato per le attività di messa in sicurezza tramite il posizionamento di new jersey in cemento. L’area interessata non subirà quindi alcuna chiusura al traffico. A tal proposito, Atb informa che restano invariati i percorsi da e per Bergamo.