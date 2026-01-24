Bergamo sposi a Treviglio: abiti, location, catering con oltre cinquanta espositori - Foto

Oltre 50 espositori hanno scelto di partecipare alla 32esima edizione di «Bergamo sposi» nella sua versione trevigliese. Inaugurata nella mattinata di sabato 24 gennaio a TreviglioFiera, la manifestazione è aperta fino alle 19 e poi anche domenica 25 dalle 10 alle 19: ingresso gratuito con registrazione su bergamosposi.it.

Bergamo sposi a Treviglio

La versione invernale della manifestazione, che segue quella autunnale di Bergamo, «è in un territorio strategico, baricentrico tra il capoluogo a nord, il cremonese a sud, Milano a est e il bresciano a ovest», ha detto all’inaugurazione Cesare Rossi, direttore di Promozioni Confesercenti, ente promotore di Bergamosposi organizzata poi nei suoi aspetti pratici da Ornella Schenatti di Ecspo.

Il taglio del nastro

(Foto di Cesni)

A «Bergamo sposi» si trovano abiti da sposa e da sposo, idee per la cerimonia, agenzie specializzate in viaggi di nozze, bomboniere e partecipazioni, video e fotografia. Senza dimenticare location, catering, musica e intrattanimento.