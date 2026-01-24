Bergamo sposi a Treviglio: abiti, location, catering con oltre cinquanta espositori - Foto
L’APPUNTAMENTO. Sabato 23 gennaio l’inaugurazione. La fiera sarà aperta anche domenica 24, dalle 10 alle 19.
Treviglio
Oltre 50 espositori hanno scelto di partecipare alla 32esima edizione di «Bergamo sposi» nella sua versione trevigliese. Inaugurata nella mattinata di sabato 24 gennaio a TreviglioFiera, la manifestazione è aperta fino alle 19 e poi anche domenica 25 dalle 10 alle 19: ingresso gratuito con registrazione su bergamosposi.it.
Bergamo sposi a Treviglio
La versione invernale della manifestazione, che segue quella autunnale di Bergamo, «è in un territorio strategico, baricentrico tra il capoluogo a nord, il cremonese a sud, Milano a est e il bresciano a ovest», ha detto all’inaugurazione Cesare Rossi, direttore di Promozioni Confesercenti, ente promotore di Bergamosposi organizzata poi nei suoi aspetti pratici da Ornella Schenatti di Ecspo.
A «Bergamo sposi» si trovano abiti da sposa e da sposo, idee per la cerimonia, agenzie specializzate in viaggi di nozze, bomboniere e partecipazioni, video e fotografia. Senza dimenticare location, catering, musica e intrattanimento.
Presente al taglio del nastro anche il sindaco di Treviglio, Juri Imeri, che si è detto emozionato nel vedere i tanti promessi sposi presenti tra gli stand. Romantico anche il commento della senatrice Daisy Pirovano, che citando «La costruzione di un amore» di Ivano Fossati, ha parlato delle «cose apparentemente semplici, ma che portano con sé tanto lavoro incredibile», come può essere «portare avanti un matrimonio nel migliore dei modi, essere felici nel tempo», ma anche «il grande impegno di chi si dà da fare per organizzare il giorno più bello, quello delle nozze».
