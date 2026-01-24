Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Sabato 24 Gennaio 2026

Bergamo sposi a Treviglio: abiti, location, catering con oltre cinquanta espositori - Foto

L’APPUNTAMENTO. Sabato 23 gennaio l’inaugurazione. La fiera sarà aperta anche domenica 24, dalle 10 alle 19.

Filippo Magni
Filippo Magni
Bergamo sposi a Treviglio
Bergamo sposi a Treviglio
(Foto di Cesni)

Treviglio

Oltre 50 espositori hanno scelto di partecipare alla 32esima edizione di «Bergamo sposi» nella sua versione trevigliese. Inaugurata nella mattinata di sabato 24 gennaio a TreviglioFiera, la manifestazione è aperta fino alle 19 e poi anche domenica 25 dalle 10 alle 19: ingresso gratuito con registrazione su bergamosposi.it.

Bergamo sposi a Treviglio

La versione invernale della manifestazione, che segue quella autunnale di Bergamo, «è in un territorio strategico, baricentrico tra il capoluogo a nord, il cremonese a sud, Milano a est e il bresciano a ovest», ha detto all’inaugurazione Cesare Rossi, direttore di Promozioni Confesercenti, ente promotore di Bergamosposi organizzata poi nei suoi aspetti pratici da Ornella Schenatti di Ecspo.

Il taglio del nastro
Il taglio del nastro
(Foto di Cesni)

A «Bergamo sposi» si trovano abiti da sposa e da sposo, idee per la cerimonia, agenzie specializzate in viaggi di nozze, bomboniere e partecipazioni, video e fotografia. Senza dimenticare location, catering, musica e intrattanimento.

Un momento dell’inaugurazione di Bergamo sposi a Treviglio
Un momento dell’inaugurazione di Bergamo sposi a Treviglio
(Foto di Cesni)

Presente al taglio del nastro anche il sindaco di Treviglio, Juri Imeri, che si è detto emozionato nel vedere i tanti promessi sposi presenti tra gli stand. Romantico anche il commento della senatrice Daisy Pirovano, che citando «La costruzione di un amore» di Ivano Fossati, ha parlato delle «cose apparentemente semplici, ma che portano con sé tanto lavoro incredibile», come può essere «portare avanti un matrimonio nel migliore dei modi, essere felici nel tempo», ma anche «il grande impegno di chi si dà da fare per organizzare il giorno più bello, quello delle nozze».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Treviglio
Bergamo
Milano
Tempo libero
Matrimonio
Turismo
Vacanze
Cesare Rossi
Ornella Schenatti
Juri Imeri
Daisy Pirovano
Ivano Fossati
Confesercenti
Ecspo