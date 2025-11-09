Dal ricevimento al viaggio di nozze: Bergamo Sposi chiude con 3mila «sì»

Anniversari, baby shower e compleanni

Il via vai dei futuri sposi è cominciato venerdì pomeriggio e si è concluso ieri sera «con un flusso continuo senza interruzioni – commenta Ornella Schenatti, amministratore di Ecspo srl e organizzatrice di Bergamo Sposi –. Sono molto contenta del risultato finale, che ha portato in fiera circa 3mila visitatori con un pubblico molto mirato come target. Ho incontrato molte coppie che si sposeranno tra il 2026 e il 2027, che hanno visitato gli espositori mano nella mano, chiedendo informazioni con gli occhi che brillavano perché già immaginavano il giorno più bello della loro vita – prosegue Schenatti -. In molti sono arrivati da fuori provincia e ci hanno fatto i complimenti per l’armonia e per l’eleganza. Ha suscitato interesse la proposta wedding per la stagione invernale, così come il tavolone imbandito all’ingresso della fiera». Molto soddisfatti anche gli operatori che hanno ricevuto sia coppie di sposi sia persone interessate a organizzare cerimonie per anniversari, baby shower o compleanni.