Bergamo-Treviglio, con il nuovo orario 7 treni in meno

Fino a giugno

Le modifiche entrate in vigore domenica 10 dicembre sono valide sino al giugno prossimo. Nessuna altra novità per le linee che interessano la Bassa come la Milano-Brescia-Verona e la Treviglio-Cremona.

La causa è il cantiere

Trenord ha annunciato anche una rimodulazione dei collegamenti sulla linea Bergamo-Brescia, dove il servizio era stato potenziato per «Bergamo e Brescia Capitale della Cultura 2023» e dove si stava valutando anche la possibilità di rendere di nuovo giornaliero il collegamento di Trenitalia/Trenord «Fraccia della Versilia» per Pisa. Per quanto riguarda i collegamenti tra Treviglio, il Passante di Milano e Gallarate-Varese con tutte le fermate intermedie, ci saranno tre corse serali in più e due corse che oggi sono limitate a Milano Certosa e a Gallarate e che invece arriveranno da Treviglio fino a Varese.

Potenziamenti anche sulla linea S6 Pioltello-Passante di Milano-Novara. Pioltello è una stazione di interscambio utilizzata dai viaggiatori bergamaschi, vi fermano anche i convogli da Bergamo e da Verona, per servirsi poi del Passante che funge in ambito urbano come una linea metropolitana milanese, anche in funzione del nuovo collegamento con la Metro 4 verso l’aeroporto di Linate.