Blitz dei ladri in una villa mentre la famiglia è al funerale

«Ci sentiamo delusi, svuotati. Quanto accaduto è davvero brutto». Così Ornella Contini di Cividate, che lunedì ha subìto un furto in casa mentre era al funerale della madre. La defunta abitava al piano terra di una villa in via Legionari, invece la figlia con la famiglia abita al primo piano. I ladri, approfittando dell’assenza dei famigliari, tutti in chiesa per la cerimonia funebre, hanno «visitato» le due abitazioni. Il bottino è stato magro: qualche braccialetto e collanina d’oro. L’amarezza però forte: «Non certo per quanto ci hanno rubato. Ma per il fatto di aver approfittato del nostro momento di dolore. Sicuramente non è stata una coincidenza. Forse si erano preparati leggendo il necrologio e, magari, sono pure venuti alla camera ardente per studiare la casa. Anche se ciò mi sembrerebbero strano: non siamo certo una famiglia benestante».