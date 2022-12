Bolgare, l’addio all’assessore Dossena: «La tua vita, un dono. Continua a esserci vicino»

Bolgare mercoledì mattina ha dato l’ultimo saluto a Daniel Dossena, assessore comunale e papà di due bambini, morto a 34 anni per un malore improvviso. Per i funerali in paese sono arrivate tantissime persone: parenti, amici, sindaci e amministratori del territorio, esponenti del mondo politico e delle associazioni. Per l’occasione il sindaco Luciano Redolfi ha istituito il lutto cittadino. Dossena, assessore al Commercio, militava nella Lega e fino a giugno era stato il segretario della sezione locale del movimento. Era stato anche capogruppo comunale di maggioranza dal 2014 al 2019.