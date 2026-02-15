Bolgare, malore mentre taglia il prato: 79enne perde la vita

Immediati i soccorsi

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano sarebbe scivolato in un piccolo fosso con poca acqua: è probabile che un malore improvviso possa essere stata la causa dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118, insieme alla polizia locale e ai vigili del fuoco, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno tentato di tutto per rianimarlo, purtroppo l’anziano era già deceduto.