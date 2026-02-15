Burger button
Cronaca / Pianura
Domenica 15 Febbraio 2026

Bolgare, malore mentre taglia il prato: 79enne perde la vita

LA TRAGEDIA. Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia locale, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Monica Armeli
Monica Armeli

Bolgare

Non ce l’ha fatta l’uomo di 79 anni, morto intorno alle 15,45 di domenica 15 febbraio mentre stava tagliando l’erba vicino all’ingresso della sua cascina, a Bolgare.

Immediati i soccorsi

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano sarebbe scivolato in un piccolo fosso con poca acqua: è probabile che un malore improvviso possa essere stata la causa dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118, insieme alla polizia locale e ai vigili del fuoco, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno tentato di tutto per rianimarlo, purtroppo l’anziano era già deceduto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

