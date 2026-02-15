Bolgare, malore mentre taglia il prato: 79enne perde la vita
LA TRAGEDIA. Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia locale, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.
Bolgare
Non ce l’ha fatta l’uomo di 79 anni, morto intorno alle 15,45 di domenica 15 febbraio mentre stava tagliando l’erba vicino all’ingresso della sua cascina, a Bolgare.
Immediati i soccorsi
Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano sarebbe scivolato in un piccolo fosso con poca acqua: è probabile che un malore improvviso possa essere stata la causa dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118, insieme alla polizia locale e ai vigili del fuoco, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno tentato di tutto per rianimarlo, purtroppo l’anziano era già deceduto.
