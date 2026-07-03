Bolgare, motociclista in gravi condizioni dopo lo scontro con un’auto

Incidente a Bolgare, poco prima delle 15 di venerdì 3 luglio, sulla provinciale 89 che porta a Calcinate. Un motociclista è rimasto gravemente ferito dopo lo scontro con un’auto, a seguito del quale è stato sbalzato a più di dieci metri dal punto dell’impatto, procurandosi ferite agli arti superiori e inferiori.

In codice rosso

Secondo le prime ricostruzioni della Polizia locale, l’auto viaggiava da Calcinate in direzione Bergamo e avrebbe svoltato a sinistra verso il distributore «Trussardi Petroli». Il motociclista, che proveniva dalla direzione opposta, se l’è trovato di fronte e lo scontro è stato inevitabile. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso, ma l’uomo è stato trasportato in ambulanza, in codice rosso, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.