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Cronaca / Pianura Venerdì 03 Luglio 2026

Bolgare, motociclista in gravi condizioni dopo lo scontro con un’auto

L’INCIDENTE. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. È successo poco prima delle 15 di venerdì 3 luglio.

Lettura meno di un minuto.
Emma Crescenti
Emma Crescenti
Bolgare, motociclista in gravi condizioni dopo lo scontro con un’auto
La moto coinvolta nell’incidente a Bolgare

Bolgare

Incidente a Bolgare, poco prima delle 15 di venerdì 3 luglio, sulla provinciale 89 che porta a Calcinate. Un motociclista è rimasto gravemente ferito dopo lo scontro con un’auto, a seguito del quale è stato sbalzato a più di dieci metri dal punto dell’impatto, procurandosi ferite agli arti superiori e inferiori.

In codice rosso

Secondo le prime ricostruzioni della Polizia locale, l’auto viaggiava da Calcinate in direzione Bergamo e avrebbe svoltato a sinistra verso il distributore «Trussardi Petroli». Il motociclista, che proveniva dalla direzione opposta, se l’è trovato di fronte e lo scontro è stato inevitabile. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso, ma l’uomo è stato trasportato in ambulanza, in codice rosso, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

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