Bolgare, pensionato trova in strada portafoglio con 470 euro e lo restituisce

Ha trovato un portafogli in strada e lo ha restituito al legittimo proprietario. Una storia di senso civico quella che si è svolta nei giorni scorsi a Bolgare. Un pensionato 59enne, ex tenente capo della polizia penitenziaria di Bergamo ha notato per terra il portafogli mentre entrava nel supermercato Conad, lungo la via Francesca, e l’ha raccolto. Conteneva documenti, alcune carte di credito e 470 euro in contanti. Dopo aver fatto la spesa il pensionato ha portato il portafogli in Comune, al comando di Polizia locale, per restituirlo al possessore, un camionista senegalese di 57 anni, residente ad Asti, ancora ignaro dell’accaduto. Il portafogli è stato affidato per competenza ai colleghi di Bolgare, che grazie a un biglietto da visita di un’azienda di autotrasporti sono riusciti a risalire all’identità dell’autotrasportatore.