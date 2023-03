Bolletta dell’acqua da paura a Caravaggio: 8.300 euro per una famiglia

Una bolletta dell’acqua da 8.300 euro apparentemente assurda perché in sei mesi nemmeno un’azienda arriverebbe a spendere tanto. È quanto si è vista recapitare nel suo appartamento di Caravaggio l’agente di polizia locale Chiara Monde, sposata e madre di tre bambini. La famiglia, che abita in un condominio con giardino composto in tutto da quattro abitazioni, ha uno storico di spesa per la fornitura dell’acqua inferiore ai 500 euro, con tutte le bollette pregresse regolarmente pagate.