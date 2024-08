Borghi e castelli riaprono le porte con «Pianura da scoprire»: ecco il calendario

Castelli, borghi, palazzi e dimore, in tutta la loro bellezza e portando alla luce anche gli angoli e le caratteristiche più nascoste, anche di realtà spesso poco conosciute e solitamente non aperte al pubblico. Dopo la pausa estiva, ripartono gli appuntamenti di ogni prima domenica del mese organizzati dall’associazione «Pianura da scoprire» , all’interno dell’iniziativa «Le Giornate dei castelli, palazzi e borghi medioevali» . Ben 24 le località inserite nel circuito, che abbracciano quattro province – Bergamo, Brescia, Cremona e Milano – e che nei primi mesi del 2024 hanno già attirato oltre 14mila presenze . Nel 2023 sono state più di 20mila, provenienti anche da oltre Regione, e la sessione autunnale punta a confermare questi numeri.

I prossimi appuntamenti

I prossimi appuntamenti, presentati lunedì a Villa Crivelli, a Trezzo sull’Adda, sono in programma ogni prima domenica del mese, da settembre a dicembre, a cui si aggiunge la festività dell’1 novembre. Si ricomincia l’1 settembre con tanti appuntamenti in programma. Vedi «L’aperitivo nella storia» a Trezzo, con visita al castello accompagnata da aperitivo in barca in navigazione sul fiume Adda, la visita guidata serale a Covo in occasione di «Culturalmente Cure Festival», tra arte e gastronomia, ma anche la rievocazione «Cologno medioevale» a Cologno al Serio e «Caverpaga», che a Cavernago animerà i due castelli del borgo. Nel borgo di Martinengo, sotto i portici medioevali, invece, mercatino di collezionismo e antiquariato, visita al borgo e concerto al Filandone con tanto di apericena, mentre a Romano di Lombardia, oltre all’apertura della Rocca Viscontea, si terrà una visita guidata speciale dei gioielli del centro storico e a Orzivecchi, nel Bresciano, le visite al borgo storico si uniranno alla 76a Fiera agricola di Orzinuovi. Tutti gli appuntamenti in programma, fino a dicembre, sul sito Internet www.pianuradascoprire.it.