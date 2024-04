Brutto frontale a Treviglio, coinvolta una famiglia con due bambini di 4 e 9 anni

Un brutto incidente frontale a Treviglio verso le 16.30 di venerdì 5 aprile. In via Pontirolo due auto si sono scontrate. Ad avere la peggio una famiglia di quattro persone con mamma, papà e due figli: una femmina di 4 anni e un maschio di 9 .

In complesso i coinvolti sono cinque, tutti non avrebbero subito gravi conseguenze. I due piccoli sono stati trasportati in ambulanza in ospedale per accertamenti.