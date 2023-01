Buio e vandalismi: fermata abbandonata. E il Comune sollecita Rfi per intervenire - Foto

La fermata ferroviaria di Levate lungo la linea Bergamo-Treviglio è al buio da circa due mesi . Lo denunciano i pendolari, studenti e lavoratori, che ogni giorno la utilizzano . La segnalazione è arrivata anche in Comune e così l’ufficio Tecnico comunale ha provveduto a scrivere per due volte a Rfi (Rete ferroviaria italiana) evidenziando che, come riportato nelle missive, «oltre al disagio, risultano compromesse le normali condizioni di sicurezza per i pendolari».