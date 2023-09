Cadono in moto per evitare un cane, due feriti a Osio Sopra

Due uomini - conducente e passeggero di una moto - sono rimasti feriti in un incidente stradale a Osio Sopra nel primo pomeriggio di giovedì 21 settembre. È successo in corso Italia verso le 13,30. Secondo le prime informazioni disponibili, si tratterebbe di una caduta avvenuta nel tentativo di evitare un cane. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenute l’automedica, due ambulanze e i carabinieri. A riportare le ferite più serie è stato il passeggero della moto, un uomo di 35 anni, che è stato portato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo con traumi al collo, al torace e alla spalla. Il conducente, 63 anni, ha riportato un trauma al volto e a una gamba: è stato portato al Policlinico di Zingonia in codice verde.