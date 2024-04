«Calciatore salvato, doneremo altri 15 defibrillatori». Ecco come fare richiesta

«Aver appreso – commenta Luigi Belloli, presidente dell’Oratorio Cividate al Piano – che il nostro giocatore è uscito dalla Terapia intensiva ci tranquillizza e ci rende immensamente felici. Abbiamo ancora ben chiaro lo spavento e la concitazione di quei momenti, ma il sangue freddo e la preparazione di Vitali e Lamera hanno permesso di salvare una vita umana». Entrambi hanno svolto il corso di primo soccorso e per l’utilizzo del Dae così, non appena hanno visto il giocatore stare male, uno ha iniziato a sottoporlo a massaggio cardiaco mentre l’altro è corso a prendere il defibrillatore che è poi stato utilizzato. Il Dae è stato donato alla società calcistica Oratorio Cividate al Piano dal “Fin Group-Spider”, gruppo specializzato in linee vita e sistemi anticaduta che a Cividate ha una storica ferramenta. Il gruppo aziendale ha già donato complessivamente venti Dae, di cui cinque solo nel comune di Cividate, la rimanenza ad associazioni, enti e forze dell’ordine della provincia di Bergamo e Brescia. «Siamo commossi e allo stesso tempo grati – afferma l’amministratore delegato del “Fin Group-Spider”, Giuseppe Lupi – che il defibrillatore sia stato un prezioso alleato in un momento così critico. D’altronde, noi che ci occupiamo di sicurezza sui luoghi di lavoro siamo pienamente consapevoli che avere a disposizione gli strumenti idonei con persone formate fa spesso la grande differenza per la tutela della vita umana».