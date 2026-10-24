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Cronaca / Pianura Sabato 24 Ottobre 2026

Calcio, 34enne investita sulle strisce pedonali: trasportata in ospedale in condizioni gravi

LO SCHIANTO. L’incidente sabato 24 ottobre in via Umberto I. La donna è stata travolta da una Fiat 500 e trasportata al «Papa Giovanni» in codice giallo.

Lettura meno di un minuto.
Diego Defendini
Diego Defendini Collaboratore
Calcio, 34enne investita sulle strisce pedonali: trasportata in ospedale in condizioni gravi
L’incidente a Calcio nella mattinata di sabato 24 ottobre

Calcio

Un incidente stradale è avvenuto nella mattinata di sabato 24 ottobre, intorno alle 10.30, a Calcio. Secondo le prime ricostruzioni, una donna di 34 anni, residente nella zona, è stata investita accidentalmente da un’automobile mentre si apprestava ad attraversare sulle strisce pedonali all’altezza di via Umberto I 41.Immediatamente allertati i soccorsi: sul posto sono giunti un’auto medica, un’ambulanza e l’elisoccorso partito dall’ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo, data l’iniziale gravità della situazione.

Calcio, 34enne investita sulle strisce pedonali: trasportata in ospedale in condizioni gravi
Le ambulanze sul posto a Calcio
Calcio, 34enne investita sulle strisce pedonali: trasportata in ospedale in condizioni gravi
La Fiat 500 che ha investito la donna

Gli operatori sanitari hanno prestato assistenza alla donna e, dopo averla stabilizzata, l’hanno trasportata in elisoccorso in ospedale in codice giallo. Il conducente della Fiat 500 che ha colpito la donna non ha riportato danni fisici. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nei rilievi e nelle indagini necessarie a chiarire le dinamiche dell’incidente.

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