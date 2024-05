Calcio, i cento anni di Maria: «Una vita di lavoro»

La vita tra Calcio e Milano

Per trent’anni ha fatto la spola tra Calcio e Milano, dove ha lavorato come addetta alle pulizie: un mestiere che ha potuto svolgere fino a 76 anni, quando un problema cardiaco la costrinse al riposo. «Si svegliava alle quattro – racconta la figlia Antonia Bonassi – per essere a Milano alle sei. Eravamo piccoli e lei lo faceva per noi. Mia madre – aggiunge – è una donna forte, che non si è mai persa d’animo. Una persona autoritaria ma dall’animo buonissimo: quando poteva si faceva in quattro, per tutti. Fino a 93 anni viveva da sola ed era autosufficiente. Oggi – spiega la figlia – le diamo una mano tutti noi».