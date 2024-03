Calcio, diventa italiano e fa una donazione al suo Comune

«Ho deciso di compiere questo gesto – spiega Gurpal – in quanto uno dei princìpi della religione sikh a cui appartengo è quello secondo cui, se un individuo lavora e guadagna, è tenuto a devolvere parte del suo reddito. E ora che sono a tutti gli effetti un cittadino italiano – aggiunge – ho deciso di elargire questa somma a favore di quello che, oggi, è il mio paese. D’altronde, qui ci vivo, mi trovo bene e respiro aria italiana, così come la mia famiglia e i miei due figli. Quella di Calcio – prosegue il 31enne – è una bella comunità all’interno della quale, ormai, posso dire di sentirmi praticamente a casa. Se mi sento bergamasco? Certo!».

L’integrazione di Gurpal passa anche per il piano lavorativo: dal 2017, infatti, ha avviato un’officina meccanica a Martinengo dove produce componenti per valvole. Un traguardo che è riuscito a raggiungere dopo aver conseguito il diploma di operatore meccanico a Romano di Lombardia. Ripercorrendo la sua storia, Gurpal si sofferma a quando, a lui e al fratello, è stata conferita, da parte del sindaco di Calcio Elena Comendulli, la cittadinanza italiana. Una cerimonia toccante il cui ricordo è ancora vivido nei suoi occhi. «Giurare fedeltà alla Repubblica Italiana – racconta – è stato un momento incredibile ed emozionante che, sia io che mio fratello porteremo sempre nel cuore». Proprio per via della sua singolarità, la richiesta di poter procedere con una donazione di denaro spontanea a favore dell’ente, una volta pervenuta agli uffici comunali, ha spiazzato gli addetti ai lavori.