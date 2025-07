Calvenzano, scoperto allevamento di cani abusivo: 63 animali sequestrati

Gli operatori del dipartimento veterinario di Ats Bergamo hanno scoperto e sequestrato un allevamento di cani non autorizzato a Calvenzano, in un intervento supportato dai carabinieri forestali di Curno e della polizia locale di Treviglio.

L’allevamento non autorizzato

Nella struttura erano presenti 70 cani: 7 sono risultati di proprietà di una persona residente a Vailate, 2 dei quali non identificati, gli altri 63 del gestore dell’allevamento. Tra questi ultimi, 30 erano privi di microchip, oltre a 9 cuccioli. Sebbene le condizioni di detenzione e pulizia fossero adeguate, con acqua e cibo a disposizione, la non conformità della struttura - che non rispettava i requisiti della normativa vigente - e la mancanza di identificazione hanno reso necessario l’intervento delle autorità.