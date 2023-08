Camion si ribalta e prende fuoco a Romano: ferito 41enne - Le foto

Un camion si è ribaltato all’alba di giovedì 3 agosto in via Cappuccini a Romano di Lombardia: l’incidente è avvenuto intorno alle 5 di mattina. Ferito il conducente, un uomo di 41 anni, che è stato trasportato all’ospedale di Treviglio: non sarebbe in pericolo di vita. Non risultano coinvolti altri mezzi.