Canonica d’Adda, scontro tra auto e moto. Feriti padre e figlio
L’INCIDENTE. Il 43enne portato in ospedale in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Meno serie le ferite per il 14enne.Lettura meno di un minuto.
Canonica d’Adda
Incidente a Canonica d’Adda, nel pomeriggio di domenica 5 luglio. Per cause in fase d’accertamento, lo scooter su cui viaggiavano padre e figlio - diretto verso il ponte che porta a Vaprio - si è scontrato con una Fiat 600: l’uomo, di 43 anni, è rimasto ferito gravemente, ma non sarebbe in pericolo di vita. Meno gravi le ferite per il 14enne.
È successo poco dopo le 15 sulla provinciale 525: scattato l’allarme, sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica, con i carabinieri di Fara per regolare il traffico e i rilievi del caso. La circolazione ha subito qualche disagio visto il senso unico alternato durante le operazioni.
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