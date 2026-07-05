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Cronaca / Pianura Domenica 05 Luglio 2026

Canonica d’Adda, scontro tra auto e moto. Feriti padre e figlio

L’INCIDENTE. Il 43enne portato in ospedale in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Meno serie le ferite per il 14enne.

Lettura meno di un minuto.
Patrik Pozzi
Patrik Pozzi Corrispondente

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Canonica d’Adda, scontro tra auto e moto. Feriti padre e figlio
L’incidente a Canonica
(Foto di Cesni)

Canonica d’Adda

Incidente a Canonica d’Adda, nel pomeriggio di domenica 5 luglio. Per cause in fase d’accertamento, lo scooter su cui viaggiavano padre e figlio - diretto verso il ponte che porta a Vaprio - si è scontrato con una Fiat 600: l’uomo, di 43 anni, è rimasto ferito gravemente, ma non sarebbe in pericolo di vita. Meno gravi le ferite per il 14enne.

Canonica d’Adda, scontro tra auto e moto. Feriti padre e figlio
I veicoli coinvolti nell’incidente
(Foto di Cesni)

È successo poco dopo le 15 sulla provinciale 525: scattato l’allarme, sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica, con i carabinieri di Fara per regolare il traffico e i rilievi del caso. La circolazione ha subito qualche disagio visto il senso unico alternato durante le operazioni.

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