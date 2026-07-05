Canonica d’Adda, scontro tra auto e moto. Feriti padre e figlio

Incidente a Canonica d’Adda, nel pomeriggio di domenica 5 luglio. Per cause in fase d’accertamento, lo scooter su cui viaggiavano padre e figlio - diretto verso il ponte che porta a Vaprio - si è scontrato con una Fiat 600: l’uomo, di 43 anni, è rimasto ferito gravemente, ma non sarebbe in pericolo di vita. Meno gravi le ferite per il 14enne.

I veicoli coinvolti nell’incidente

(Foto di Cesni)

È successo poco dopo le 15 sulla provinciale 525: scattato l’allarme, sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica, con i carabinieri di Fara per regolare il traffico e i rilievi del caso. La circolazione ha subito qualche disagio visto il senso unico alternato durante le operazioni.