Cantiere e-Brt, 11 alberi traslocano da via Bono a Boccaleone

Sono stati spostati al parco della biblioteca di Boccaleone gli undici alberelli che costeggiavano via Bono, dove è in corso il cantiere per il capolinea della e-Brt, la linea di bus elettrici che collegherà Bergamo, Dalmine e Verdellino. Tra lunedì 18 marzo e martedì 19 il «trasloco», operazione coordinata da un agronomo e realizzata dall’impresa «Vitali».