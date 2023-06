Caravaggio, gattino rischia di annegare nella roggia: salvato dal sindaco

Stava andando a giocare a pallone, dopo aver seguito l’assembla dei sindaci in videoconferenza, quando è stato chiamato per soccorrere un gattino che era finito in una roggia. Il sindaco di Caravaggio, Claudio Bolandrini, non ha esitato a calarsi nella roggia per portare in salvo il micio. Nella foto apparsa sui social si vede il primo cittadino, amante degli animali e già in passato protagonista di gesti simili, in tenuta sportiva con l’acqua fino alle caviglie e in mano una pala con la quale si è aiutato per recuperare il gatto, che era caduto in acqua e si era aggrappato ad alcuni arbusti.