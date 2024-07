Caravaggio, l’ultimo abbraccio alla piccola Fatou. Martedì il ritorno in Senegal

Il sindaco: vicini a mamma e papà

L’abbraccio del sindaco ai genitori

(Foto di Cesni)

«Siamo qua oggi tutti insieme per salutare Fatou – ha detto il sindaco Claudio Bolandrini –: è una tragedia che facciamo fatica ad accettare, ma come una grande famiglia siamo qui per esprimere le nostra vicinanza a papà Bouba e mamma Sali». «È una grande emozione vedere così tanta gente – ha detto papà Bouba Sarr - non dico che mi sento felice, ma quanto accaduto è meno pesante da sopportare». Alla fine della cerimonia sono stati rilasciati in cielo dei palloncini bianchi biodegradabili. Fatou aveva frequentato la classe quinta dopo essere arrivata lo scorso ottobre a Caravaggio insieme alla mamma per ricongiungersi con il padre. Il suo sogno era laurearsi in Italia, diventare carabiniere per poi tornare a vivere sull’isola senegalese di Betany dove era nata e cresciuta.