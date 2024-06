L’ultimo saluto alla piccola Fatou: sarà lunedì 1 luglio poi il ritorno in Senegal

Si terrà lunedì 1 luglio a Caravaggio, in piazza Castello, di fronte alla scuola primaria Merisi, la cerimonia annunciata per ricordare Fatou Sarr, la ragazzina di 11 anni del paese, ma originaria nel Senegal, morta il 20 giugno all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere rimasta coinvolta in un tragico incidente avvenuto tre giorni prima al Parco acquatico «Acquaneva» di Inzago (Milano). Qui vi si era recata insieme al Grest dell’oratorio «San Luigi» della città. Quanto organizzato sarà un momento di raccoglimento e saluto della undicenne la cui salma (al momento composta nella camera mortuaria del «Papa Giovanni») partirà il giorno dopo, accompagnata dal papà e da un altro famigliare, per il Senegal dove sarà seppellita.