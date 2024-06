La piccola Fatou: «Sognava di laurearsi e poi tornare in Senegal»

Lo ha deciso la sua famiglia che giovedì, nella nota inviata per confermare la tragica notizia della morte di Fatou, ha annunciato l’avvio di una raccolta fondi per finanziare il trasporto aereo della salma in Senegal. L’obbiettivo da raggiungere di seimila euro è stato raggiunto e superato in poche ore grazie a oltre 200 donatori che hanno dato il loro contributo su Gofundme. E le offerte continuano a crescere. Per donare clicca qui .

«La nostra volontà più grande in questo momento – si legge – è riportare la piccola Fatou nella terra dove è nata, dove sarebbe tornata, come diceva sempre, finita l’università in Italia. Vogliamo esaudire quest’ultimo desiderio in modo che possa ricongiungersi a tutta la sua famiglia natia e alla terra che l’ha vista crescere. Per questo motivo abbiamo iniziato una raccolta fondi per permettere ai genitori di riportarla in Senegal».