Fatou non ce l’ha fatta, è morta la 11enne di Caravaggio. Avviata una raccolta fondi

LA TRAGEDIA. È morta nel pomeriggio di giovedì 20 giugno Fatou Sarr, la ragazzina di 11 anni di Caravaggio, di origine senegalese, che lunedì mattina, al parco Aquaneva di Inzago, nel Milanese, è finita in fondo ad una piscina andando in arresto cardiocircolatorio. La ragazzina era in piscina con il Cre dell’oratorio San Luigi.