Caravaggio, restauri alla cupola del santuario: ecco i colori autentici

Gli affreschi della cupola del santuario santa Maria del fonte di Caravaggio, realizzati dall’artista caravaggino Giovanni Moriggia fra il 1851-1854, iniziano a svelarsi in tutto loro splendore. Al momento sull’apparato pittorico, che celebra l’apoteosi e gloria di Maria, sono in corso i lavori di restauro che l’amministrazione del santuario ha affidato ai restauratori dello studio Marchetti e Fontanini di Manerbio (Brescia). Ed è bastato il primo intervento di pulitura a secco per far «riemergere» da uno strato di grigio depositatosi in decenni (e dovuto soprattutto a polvere e fumi di candele), le figure religiose con le loro vesti colorate dipinte dal Moriggia (e che, da quando sono state realizzate, non risulta siano mai state sottoposte a complessivi interventi di restauro). È stato lo stesso santuario sulla sua pagina Facebook ad annunciarlo con entusiasmo pubblicando anche delle immagini di scorci dell’apparato pittorico ripulito: «Continuano speditamente i lavori di restauro agli affreschi e alle decorazioni della cupola del santuario – si legge sul post – Da queste immagini è evidente come la sola prima pulitura a secco li abbia già riportati all’antico splendore».