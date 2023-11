Caravaggio, spaccata al Bar Centrale: sfondata la saracinesca con un’auto ariete - Le foto

Nuova spaccata al Bar Centrale di Caravaggio, in piazza Garibaldi, nella notte tra il 29 e il 30 novembre. I ladri hanno scardinato la saracinesca con un’auto ariete creandosi così un varco per entrare nel locale gestito da una famiglia cinese che ha altri locali in zona. I ladri hanno poi rotto la porta e vetri e portato via il cambiamonete delle slot machine. Ancora da chiarire l’entità del bottino e se siano state trafugate anche bottiglie e Gratta&Vinci: i ladri sono comunque riusciti a darsi alla fuga.