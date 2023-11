Cascina pericolante ad Arcene: chiusa una corsia della ex statale 42

È stato chiuso al traffico ad Arcene il tratto della corsia della ex statale 42 adiacente alla Cascina nuova, edificio rurale da tempo in stato di degrado. Il motivo è che una parte della porzione della cascina che si affaccia sulla strada provinciale è a rischio crollo. Questo rischio era già noto e infatti è in corso un confronto fra Comune, Provincia e Sovrintendenza per decidere il da farsi.