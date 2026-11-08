Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura Domenica 08 Novembre 2026

Castel Rozzone, incendio sul tetto di una villetta: un appartamento inagibile

L’INCENDIO. Un incendio è divampato nella serata di domenica 8 novembre a Castel Rozzone, in via De Gasperi, a nord del paese.

Lettura meno di un minuto.
Diego Defendini
Diego Defendini Collaboratore
Castel Rozzone, incendio sul tetto di una villetta: un appartamento inagibile
Un incendio è divampato nella serata di domenica 8 novembre a Castel Rozzone, in via De Gasperi, a nord del paese
(Foto di Cesni)

Le fiamme si sono sviluppate dal tetto di una villetta, con ogni probabilità a partire dalla canna fumaria, e in breve tempo hanno iniziato a divorare la copertura.

Leggi anche

A dare l’allarme è stato un vicino che, da lontano, ha visto le fiamme levarsi dall’abitazione e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Treviglio con tre mezzi, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area.

Castel Rozzone, incendio sul tetto di una villetta: un appartamento inagibile

Al termine dell’intervento, l’appartamento al piano terra è risultato agibile. Non è stato così per quello al primo piano, a ridosso del tetto, dichiarato inagibile. Lì vive una donna con le sue due figlie piccole, che nel frattempo saranno ospitate dai genitori, residenti al piano terra, fino al completo ripristino della copertura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Castel Rozzone
Treviglio
Villa di Serio
Emergenza
Incendio
Disastri, Incidenti