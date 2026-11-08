Castel Rozzone, incendio sul tetto di una villetta: un appartamento inagibile

Le fiamme si sono sviluppate dal tetto di una villetta , con ogni probabilità a partire dalla canna fumaria , e in breve tempo hanno iniziato a divorare la copertura.

A dare l’allarme è stato un vicino che, da lontano, ha visto le fiamme levarsi dall’abitazione e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Treviglio con tre mezzi, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area.