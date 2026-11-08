Castel Rozzone, incendio sul tetto di una villetta: un appartamento inagibile
L’INCENDIO. Un incendio è divampato nella serata di domenica 8 novembre a Castel Rozzone, in via De Gasperi, a nord del paese.Lettura meno di un minuto.
Le fiamme si sono sviluppate dal tetto di una villetta, con ogni probabilità a partire dalla canna fumaria, e in breve tempo hanno iniziato a divorare la copertura.
A dare l’allarme è stato un vicino che, da lontano, ha visto le fiamme levarsi dall’abitazione e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Treviglio con tre mezzi, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area.
Al termine dell’intervento, l’appartamento al piano terra è risultato agibile. Non è stato così per quello al primo piano, a ridosso del tetto, dichiarato inagibile. Lì vive una donna con le sue due figlie piccole, che nel frattempo saranno ospitate dai genitori, residenti al piano terra, fino al completo ripristino della copertura.
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