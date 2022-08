Castelli aperti: il circuito d’arte e cultura si potrà visitare in pullman

Tornano anche in questo autunno le visite guidate ai castelli e borghi sparsi nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona e Milano di «Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali». Da domenica 4 settembre infatti al via gli appuntamenti con il circuito dei Castelli Aperti di Pianura da scoprire, che permettono a migliaia di visitatori di scoprire le bellezze storiche e artistiche della media pianura lombarda. Fra le novità di questa edizione autunnale, presentata in conferenza stampa il 31 agosto al Castello di Pandino (CR), spicca il nuovo servizio in pullman, realizzato grazie al contributo del bando OgniGiorno in Lombardia promosso da Regione Lombardia : a partire dal 2 ottobre il servizio in pullman permetterà di visitare percorsi comprensivi di due o tre borghi o castelli, unitamente a un gustoso pranzo, partendo ogni volta da una città diversa e con un percorso differente, per tema e località di destinazione. Ad ogni modo nelle giornate di apertura i visitatori possono muoversi in autonomia e scegliere quali e quante mete visitare (indicate sul sito dell’associazione Pianura da Scoprire).