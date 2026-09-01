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Cronaca / Pianura Martedì 01 Settembre 2026

Castelli, palazzi e borghi medievali: dal 6 settembre alla scoperta della pianura bergamasca

LA MANIFESTAZIONE. Tre domeniche tra settembre e novembre per scoprire 23 località della pianura lombarda tra visite guidate, eventi, natura e sapori del territorio.

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web
Castelli, palazzi e borghi medievali: dal 6 settembre alla scoperta della pianura bergamasca
La locandona della manifestazione

Pianura Bergamasca

Torna da domenica 6 settembre l’appuntamento con le Giornate dei Castelli, Palazzi e Borghi Medievali della media pianura lombarda, promosse dall’associazione Pianura da scoprire. Sarà il primo dei tre appuntamenti della sessione autunnale, che proseguirà domenica 4 ottobre e domenica 1° novembre 2026.

Una proposta di turismo culturale e di prossimità che coinvolge 23 località nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona e Milano, tra castelli, dimore storiche, rocche e borghi fortificati.

Ventitré località da scoprire

Il circuito accompagna i visitatori in un territorio segnato per secoli dal confine tra il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia. Ogni tappa custodisce storie di battaglie, condottieri e famiglie nobiliari, ma anche tradizioni, antichi mestieri e leggende.
Alle aperture dei monumenti si affiancano visite guidate, percorsi tematici, rievocazioni, laboratori, mostre, concerti, mercatini e iniziative per famiglie. Non mancano le proposte legate ai prodotti tipici e alla scoperta degli ambienti rurali e naturali.
I visitatori possono costruire liberamente il proprio itinerario, scegliendo una o più tappe anche lungo percorsi paesaggistici e adatti alla bicicletta.

Castelli, palazzi e borghi medievali: dal 6 settembre alla scoperta della pianura bergamasca
La locandina della manifestazione con la mappa delle località coinvolte

Le località sono distribuite nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona e Milano. Castelli, palazzi storici, rocche e borghi fortificati tornano ad aprire le loro porte per accompagnare i visitatori in un viaggio attraverso un territorio che per secoli fu segnato dal confine tra il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia. Un patrimonio diffuso e spesso poco conosciuto, nel quale ogni luogo conserva una storia particolare. Una formula che permette di abbinare cultura e divertimento, passeggiate e buona tavola, alla scoperta dei borghi e degli ambienti naturali circostanti.

Il passaporto dei castelli

Prosegue anche l’iniziativa del «Passaporto dei Castelli, Palazzi e Borghi medievali», il libretto da timbrare in occasione delle visite. Chi raggiungerà almeno 20 timbri potrà richiedere a fine anno il gioco da tavolo dedicato a Bartolomeo Colleoni.

Confermata inoltre la collaborazione con il circuito Ville Aperte in Brianza, che dal 19 settembre al 4 ottobre proporrà ulteriori occasioni di visita a luoghi normalmente chiusi al pubblico.

«Un’esperienza tra storia, paesaggio e tradizioni»

«La ripartenza di settembre rappresenta una nuova occasione per tornare a incontrare visitatori affezionati e nuovi curiosi – sottolinea Giuseppe Togni, presidente di Pianura da scoprire – proponendo non solo la visita ai nostri castelli e borghi, ma una vera esperienza fatta di storia, paesaggio, cultura, eventi e tradizioni locali».

L’iniziativa, attiva da oltre dodici anni, punta a valorizzare un patrimonio diffuso e spesso lontano dai principali flussi turistici. Tutte le informazioni su orari, prenotazioni, modalità di accesso ed eventi collaterali sono disponibili sul sito e sui canali social di Pianura da scoprire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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