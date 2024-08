Cavernago, perde il controllo della moto: grave un 27enne

Un 27enne è rimasto gravemente ferito nella notte a Cavernago: il giovane si trovava sulla SP573 sul tratto che collega il paese a Mornico, non lontano dal centro di Calcinate, a bordo del suo mezzo quando ha perso il controllo della moto per ragioni ancora da accertare.

Lo schianto, avvenuto intorno alla mezzanotte e mezza nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 agosto, non ha coinvolto altri mezzi. Sul posto sono arrivate due automediche e un’ambulanza, che è ripartita in codice rosso in direzione ospedale Papa Giovanni XXIII, dove il giovane si trova ora ricoverato.