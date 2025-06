Cena per gli sfollati a Bagnatica, raccolti oltre 5mila euro

A distanza di due settimane dall’esplosione che ha sventrato una palazzina di Bagnatica , in via Isolabella, la macchina della solidarietà non si ferma. Quasi trecento persone da tutta la provincia hanno partecipato alla cena benefica di sabato 7 giugno a Costa di Mezzate, alla Cascina Fui’, organizzata dall’associazione «Il paese vecchio in festa». Sindaci, amministratori comunali, sacerdoti, associazioni, e tanti cittadini: tutti hanno fatto la loro parte per dare un contributo alle 42 persone rimaste senza una casa. Sono stati raccolti oltre 5mila euro nell’arco di una serata.